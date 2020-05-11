Yunanistan'da alınan tedbirler gevşetilmeye devam ediyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri bir süredir kademeli olarak kaldırmaya devam eden Yunanistan'da bugün, giysi, ayakkabı, mobilya, kozmetik ve ikinci el eşya satan dükkanlar ile açık alanda satış yapan işletmeler çalışmaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri bir süredir kademeli olarak kaldırmaya devam eden Yunanistan'da bugün, giysi, ayakkabı, mobilya, kozmetik ve ikinci el eşya satan dükkanlar ile açık alanda satış yapan işletmeler çalışmaya başladı. Başkent Atina'nın en önemli mağazalarının bulunduğu Ermou caddesinde hareketlilik yaşandı. Kaynak: AA