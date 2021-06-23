Yunanistan'da Afgan mülteciyi evinde konuk eden Hollandalı gazeteciye kovuşturma
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Yunanistan'da Afgan mülteciyi evinde konuk eden Hollandalı gazeteciye kovuşturma

Yunanistan'da Afgan mülteciyi evinde konuk eden Hollandalı gazeteciye kovuşturma
Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Yunanistan'da yaşayan Hollandalı gazeteci ve belgesel yapımcısı Ingeborg Beugel, Afgan bir mülteciyi evinde konuk ederek "üçüncü ülke vatandaşının yasa dışı ikametini kolaylaştırdığı suçlamasıyla" suçüstü mahkemesine çıkarıldı.

Yunanistan'da yaşayan Hollandalı gazeteci ve belgesel yapımcısı Ingeborg Beugel, Afgan bir mülteciyi evinde konuk ederek "üçüncü ülke vatandaşının yasa dışı ikametini kolaylaştırdığı suçlamasıyla" suçüstü mahkemesine çıkarıldı.

Yunan Efimerida ton Sintakton gazetesinin haberine göre, 61 yaşındaki Beugel, yaklaşık 40 yıldır kaldığı İdra (Hydra) Adası'ndaki evinde 20 Haziran'da gözaltına alınmasının ardından elleri kelepçeli olarak getirildiği Atina'da Pire Suçüstü Mahkemesi'ne sevk edildi.

Beugel'in, İdra'daki evinde 23 yaşındaki Afgan bir mülteciyi konuk ettiği için "üçüncü ülke vatandaşının yasa dışı ikametini kolaylaştırdığı suçlamasıyla" yargılandığı davanın duruşması, avukatlarının talebi üzerine ertelendi.

Yunan kanunlarına göre, Beugel mahkeme tarafından suçlu bulunması durumunda, en az 5 bin avro para ve bir yılın üzerinde hapis cezasına mahkum edilecek.

İdra Adası'nda Beugel ile gözaltına alınarak Atina'ya getirilen Afgan göçmenin ise iltica talebinde bulunduğunun belirlenmesi üzerine serbest bırakıldığı belirtildi.

Hakkında açılan kovuşturmayla ilgili Efimerida ton Sintakton gazetesine açıklama yapan Beugel, evinde konuk ettiği Afgan göçmeni evladı gibi gördüğünü ve yasa dışı bir durumun söz konusu olmadığını savundu.

Beugel, "Bana zarar vermek için yaralı bir çocuğu kullandılar. Bu kadar kötülüğü, 40 yıldır İdra'da yaşayan ve çocukları İdra'da okula giden 61 yaşında bir kadını, beni cezaevine göndereceklerini tahmin edemezdim. Yunanistan benim gözümde konukseverlikle özdeşleşmiştir. Konukseverliği cezalandırırlarsa, Yunan medeniyeti diye bildiğimiz şeyi sonlandıracaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

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