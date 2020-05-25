Yunanistan'da adalara ulaşım yeniden başladı Yunanistan'da yeni tip korona virüs salgınına yönelik tedbirlerin hafifletilmesiyle adalar ile ana kara arasındaki ulaşım yeniden başladı.

Yunanistan'da yeni tip korona virüs salgınına yönelik tedbirlerin hafifletilmesiyle adalar ile ana kara arasındaki ulaşım yeniden başladı.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gevşetiliyor. Geçtiğimiz 4 Mayıs'ta normale dönüş sürecinin başladığı Yunanistan'da bugün adalara yönelik seyahat yasağı kaldırıldı. Ana kara ile adalar arasındaki ulaşım, gemi seferleri ile yeniden başladı.

Başbakan Kyriakos Mitsotakis geçtiğimiz hafta ülkenin 15 Haziran'dan itibaren uluslararası turizme açılacağını duyurmuştu. Ülkeye 1 Temmuz'dan sonra giriş yapanlardan iki hafta süreyle karantinada kalmaları istenmeyecek. Vaka sayısı yüksek ülkelerden ise turist kabul edilmeyecek.

Yunanistan'da ülke ekonomisinin dörtte birini turizm oluşturuyor.

Öte yandan Yunanistan'da korona virüs nedeniyle 171 kişi hayatını kaybederken şu ana kadar toplam 2 bin 878 vaka tespit edildi. - ATİNA

Kaynak: İHA