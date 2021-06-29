Yunanistan'da 9 yıl önce çalınan Picasso ve Mondrian tabloları bulundu
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Yunanistan'da 9 yıl önce çalınan Picasso ve Mondrian tabloları bulundu

Yunanistan'da 9 yıl önce çalınan Picasso ve Mondrian tabloları bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan'da polis, ünlü ressamlar Pablo Picasso ve Pita Mondrian'ın 2012 yılında Ulusal Galeri'den çalınan tablolarını buldu.

Yunanistan'da polis, ünlü ressamlar Pablo Picasso ve Pita Mondrian'ın 2012 yılında Ulusal Galeri'den çalınan tablolarını buldu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ulusal Galeri'de sergilenen Pablo Picasso ve Pita Mondrian'ın tabloları 9 Ocak 2012'de çalınmıştı. Yunan polisi dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Picasso'nun Kadın Başı ve Mondrian'ın Yel Değirmeni tablolarının 9 yıl sonra bulunduğunu bildirdi. Söz konusu eserlerin polisin elinde olduğu belirtilirken durumları ve olayla bağlantılı herhangi bir gözaltı olup olmadığı hakkında ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin bugün olaya ilişkin bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Yunan medyasında yer alan haberlerde ise 49 yaşındaki bir şahsın hırsızlık şüphelisi olarak gözaltına alındığı ve şüphelinin tabloları karaborsada satmak için yurt dışına çıkarmadığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Tablolar, 9 Ocak 2012'de Ulusal Galeri'deki büyük tadilat başlamadan 1 gün önce çerçevelerinden çıkarılarak çalınmıştı. Picasso ve Mondrian'ın tablolarının yanı sıra İtalyan ressam Guglielmo Caccia'nın bir çizimini de alan soyguncular, Mondrian'a ait başka bir eseri kaçarken olay yerinde düşürmüştü.

Geçtiğimiz aylarda Yunan medyasında çıkan haberlerde, çalınan eserlerin hala Yunanistan'da olabileceği ve karaborsada 20 milyon dolara satışa çıkarıldığı ancak alıcı bulamadığı öne sürülmüştü.

Öte yandan Picasso, Kadın Başı tablosunu II. Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı direnişleri nedeniyle "Yunan halkına saygıyla" ithafı ile 1949'da Yunanistan'a bağışlanmıştı.

-İHA-

Yunanistan'da 9 yıl önce çalınan Picasso ve Mondrian tabloları bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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