Yunanistan'da 73 yeni korona vakası Yunanistan'da 73 korona virüs vakası tespit edildi.

Yunanistan'da 73 korona virüs vakası tespit edildi.



Çin'den yayılan korona virüsü Avrupa ülkelerini tehdit etmeye devam ediyor. Avrupa ülkeleri genelinde tedbir arttırılırken, her geçen gün vaka sayısında artış kaydediliyor. Yunanistan'da 73 yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki korona vakası sayısı 190'a yükseldi. Öte yandan Yunan hükümeti kafeterya, restoranlar, alışveriş merkezleri ve barların kapatılması kararı aldı. - ATİNA

Kaynak: İHA