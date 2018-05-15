Yunanistan'da 600 Sığınmacı Yeni Kamplara Aktarılıyor

Yunanistan'ın Patra kentindeki AVEX ve Ladopoulou fabrikalarının eski binalarında kalan 600'e yakın sığınmacı, bu sabah polis eşliğinde kentten uzaklaştırılıp Ahaia bölgesinin dışındaki ağırlama kamplarına aktarılıyor.

Göçmenler arasında son zamanlarda sık sık arbede çıkmış, 5 Mayıs'ta da 20 yaşındaki bir Afganlı öldürülmüştü. Olayları önlemek için seferber edilen 380 polislin, evrak kontrolü ve ağırlama işlemlerinin görülmesi için göçmenleri otobüslerle şehir dışındaki polis merkezlerine, daha sonra da çoğunu Korinthos Göçmen Merkezine götürmeleri bekleniyor. - Atina