Yunanistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Yunanistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

03.03.2021 13:52 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:56
Yunanistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (United States Geological Survey) tarafından verilen bilgiye göre Yunanistan'da bugün, 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (United States Geological Survey) tarafından verilen bilgiye göre Yunanistan'da bugün, 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.USGS, depremin merkez bölgesinin Tırnova kentine 10 km olarak açıkladı. Depremin çevre illerden de hissedildiği ve 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem olduğunu belirtti.   


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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