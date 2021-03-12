Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem
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Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem

12.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:13
Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Larissa kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'ın Larissa kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'ın Larissa kentinin 41 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 14.57'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 8.5 kilometre kaydedildiği belirtildi. Can veya mal kaybına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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