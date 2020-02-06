06.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:30

Yunanistan'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, merkez üssü Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 239 kilometre kuzeybatısı olan 5.1 büyüklüğündeki depremin, yerin 9 kilometre derinliğinde yerel saatle 11.24'te meydana geldiğini bildirdi. Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bilgisi verilmezken, depremin Ege Denizi'nin güneybatısında da hissedildiği ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA