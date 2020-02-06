06.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:29

Yunanistan'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, merkez üssü Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 239 kilometre kuzeybatısı olan 5.1 büyüklüğündeki depremin, yerin 9 kilometre derinliğinde yerel saatle 11.24'te meydana geldiğini bildirdi. Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bilgisi verilmezken, depremin Ege Denizi'nin güneybatısında da hissedildiği ifade edildi. - ATİNA

Kaynak: İHA