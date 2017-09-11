Yunanistan'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Yunanistan'ın Kardiça kenti yakınlarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Yunanistan'ın Kardiça kenti yakınlarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak: Dunya.com