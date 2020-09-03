Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde deprem Yunanistan'da Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'da Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yunanistan'ın başkenti Atina ile Rafina kenti arasında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 6.8 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edilirken; ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: DHA