Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
03.09.2020 19:22 | Son Güncelleme: 03.09.2020 19:26
Yunanistan'da Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yunanistan'ın başkenti Atina ile Rafina kenti arasında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 6.8 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edilirken; ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Kaynak: DHA