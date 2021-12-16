Yunanistan'da 2022 bütçesi protesto edildi

Yunanistan Parlamentosunda görüşülen 2022 bütçesi, parlamento binası önünde toplanan göstericiler tarafından protesto edildi.

Yüzlerce kişi parlamento binası önünde bir araya gelerek hükümetin ekonomi politikasını eleştiren sloganlar attı.

Cumartesi parlamentoda oylamaya sunulacak bütçeden sağlık, eğitim ve sosyal devlet hizmetlerine daha çok pay ayrılmasını talep eden göstericiler, maaşların artırılması ve vergilerin düşürülmesi için hükümete çağrıda bulundu.