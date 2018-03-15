Yunanistan'da 2017 Sonunda İşsizlik Yükseldi

Yunanistan'da işsizlik oranı, 2017 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artarak yüzde 21,2 seviyesinde gerçekleşti.

Yunanistan İstatistik Kurumu'nun (ELSTAT) açıkladığı istihdam verilerine göre, ülkede işsizlik oranında 2017'nin 4'üncü çeyreğinde, yüzde 20,2 olan bir önceki çeyreğe göre artış kaydedildi.

Ülkede işsiz sayısı ise 2017'nin sonunda bir milyon 6 bin olarak açıklandı. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerileme gösterdi.

Ülkede, yarı-zamanlı iş oranı yüzde 9,5 olarak gerçekleşirken, kadınlarda işsizlik oranı yüzde 26,1 oldu. Ülkede 20-24 yaş arası gençlerde ise işsizlik oranı yüzde 42,3 olarak gerçekleşti.

ELSTAT, daha önce açıkladığı Aralık 2017 verilerinde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranını yüzde 20,8 olarak bildirmişti.

Yunanistan, Avro Bölgesi'nde en yüksek işsizlik oranına sahip ülke konumunda bulunuyor.