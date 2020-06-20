Yunanistan'da 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla gösteriler düzenlendi
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Yunanistan'da 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla gösteriler düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla hükümetin, mülteci konumundaki yaklaşık 11 bin kişinin ev ve kamplardan tahliyesine ilişkin kararı protesto edildi.

Yunanistan'da 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla gösteriler düzenlendi
20.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:42

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla hükümetin, mülteci konumundaki yaklaşık 11 bin kişinin ev ve kamplardan tahliyesine ilişkin kararı protesto edildi.

Başkentteki Omonia Meydanı'nda bir araya gelen mülteciler ve ırkçılık karşıtı gruplar, mültecilerin evsiz kalma riskine karşı seslerini yükseltti.

"Tahliyelere hayır" şeklinde slogan atarak parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüyen yaklaşık 2 bin kişi, hükümetten tahliye kararını geri almasını istedi.

Yunan makamları, başkent Atina ve diğer kentlerde yaklaşık 11 bin mülteciyi, Avrupa Birliği'nce finanse edilen konaklama programları kapsamında kendilerine tahsisi yapılan evlerden tahliye etmeyi planlıyor.

Boşaltılacak evlere Ege adalarındaki aşırı kalabalık kamplarda kalan mültecilerin yerleştirilerek yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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