Yunanistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunanistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları düzenlendi

Yunanistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği ile Selanik, Gümülcine ve Rodos Başkonsolosluklarında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği ile Selanik, Gümülcine ve Rodos Başkonsolosluklarında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Büyükelçilikteki programın ardından Rodos Başkonsolosluğunca düzenlenen törene katılmak üzere Rodos'a gitti.

Özügergin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, FETÖ'nün hain darbe girişiminin demokrasi, ekonomi ve devlet kurumlarında açtığı yaraları hızla sardığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu örgütün yalnızca Türkiye için değil, örgütlendiği tüm ülkeler için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu unutmamak gerekir. Bu süreçte örgüt üyelerinin adaletten kaçmak için görev yaptığımız ve yaşadığımız Yunanistan başta olmak üzere yurt dışına kaçmaları terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha ön plana çıkardı. Nitekim, darbe girişiminin ertesi sabahı helikopterle Dedeağaç'a kaçan sekiz darbeci asker ile bilahare yine bu ülkeye kaçan iki eski SAT komandosunun da ülkemize iadesi için talepte bulunduk. Yunan tarafını bu konuda iş birliğine yönlendirmeye yönelik girişimlerimizi sürdürüyoruz. Buna karşın, Yunan makamlarının bilinen tutumu nedeniyle, bu konuda hala bir ilerleme sağlanamadı."

Özügergin, buradaki temasları kapsamında ayrıca soydaşlarla bir araya geldi, Türkiye olarak soydaşların durumunu her zaman yakından takip etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Selanik ve Gümülcine Başkonsolosluklarında da anma törenleri yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (1)
Erdoğan: '15 Temmuz'da sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri önüne katıp kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir...
Erdoğan: "15 Temmuz'da sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri önüne katıp kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir...
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Müge Anlı Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Erol Bulut Burak Elmas Mehmet Topal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yunanistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 21:12:50. #1.15#

title