Yunanistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları düzenlendi

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği ile Selanik, Gümülcine ve Rodos Başkonsolosluklarında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği ile Selanik, Gümülcine ve Rodos Başkonsolosluklarında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Büyükelçilikteki programın ardından Rodos Başkonsolosluğunca düzenlenen törene katılmak üzere Rodos'a gitti.

Özügergin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, FETÖ'nün hain darbe girişiminin demokrasi, ekonomi ve devlet kurumlarında açtığı yaraları hızla sardığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu örgütün yalnızca Türkiye için değil, örgütlendiği tüm ülkeler için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu unutmamak gerekir. Bu süreçte örgüt üyelerinin adaletten kaçmak için görev yaptığımız ve yaşadığımız Yunanistan başta olmak üzere yurt dışına kaçmaları terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha ön plana çıkardı. Nitekim, darbe girişiminin ertesi sabahı helikopterle Dedeağaç'a kaçan sekiz darbeci asker ile bilahare yine bu ülkeye kaçan iki eski SAT komandosunun da ülkemize iadesi için talepte bulunduk. Yunan tarafını bu konuda iş birliğine yönlendirmeye yönelik girişimlerimizi sürdürüyoruz. Buna karşın, Yunan makamlarının bilinen tutumu nedeniyle, bu konuda hala bir ilerleme sağlanamadı."

Özügergin, buradaki temasları kapsamında ayrıca soydaşlarla bir araya geldi, Türkiye olarak soydaşların durumunu her zaman yakından takip etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Selanik ve Gümülcine Başkonsolosluklarında da anma törenleri yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu