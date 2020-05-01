Yunanistan'da 1 Mayıs şarkılarla kutladı

Atina'nın ünlü Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen eylemciler Bella Ciao şarkısı ile 1 Mayıs'ı kutladı.

Atina'nın ünlü Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen eylemciler Bella Ciao şarkısı ile 1 Mayıs'ı kutladı.

Yunanistan'da öğrenciler ve işçiler, eldivenlerini ve maskelerini takıp 1 Mayıs kutlamaları Parlamento binasının önünde toplandı. Komünist Partiye bağlı işçi sendikası tarafından gerçekleştirilen sembolik protestoya katılım beklenenden az oldu. Parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'nda buluşan göstericiler, yerlere yapıştırılan kırmızı bantlarla araya mesafe koydu. Mesafeli olarak yapıştırılan bantlara uygun olarak eyleme katılan göstericiler korona virüs salgını ile mücadelede sosyal mesafe kuralına uydu. Sloganlar atan göstericiler "Patronlar için fedakarlık yok" yazan pankartlar taşıdı. Bir grup eylemci ise, Sintagma Meydanı'nda Bella Ciao şarkısı ile 1 Mayıs kutlamalarına katıldı.

Yunanistan'da normal hayata dönüş

26 Şubat'ta ilk korona virüs vakasının görüldüğü Yunanistan'da kademeli normalleşme sürecinde alınan kararlara göre sokağa çıkma yasağı pazartesi günü kaldırılacak. Kırtasiye malzemeleri gibi malzemeler satan dükkanlar kuaförler 4 Mayıs'ta açılacak. Diğer perakende satış mağazaları ise 11 Mayıs'ta hizmet vereye başlayacak. Lise son sınıf öğrencileri ise 11 Mayıs'ta eğitime başlayacak. Lise 2 ve 3.sınıf öğrencileri ise 18 Mayıs'ta ders başı yapacak. Kafeterya ve restoranlar ise 1 Haziran'da müşterilerine hizmet vermeye başlayacak. - ATİNA

Kaynak: İHA