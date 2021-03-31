Yunanistan, Covid-19 kısıtlamalarını hafifletiyor
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Yunanistan, Covid-19 kısıtlamalarını hafifletiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yunanistan, Covid-19 kısıtlamalarını hafifletiyor

Yunanistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkede uzun süredir devam eden korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının hafifletileceği ve küçük mağazaların yeniden açılmasına izin verileceği kaydedildi.

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Yunanistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkede uzun süredir devam eden korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarının hafifletileceği ve küçük mağazaların yeniden açılmasına izin verileceği kaydedildi.

Yunanistan'da korona virüs (Covid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulanan kısıtlamalar hafifletiliyor. Yunanistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, salgında uygulanan kısıtlamaların halk üzerinde yorucu bir etki oluşturduğu ve halka ferahlık sağlamak adına bazı kısıtlamaların hafifletilerek, küçük mağazaların yeniden açılmasına izin vereceği belirtildi. Ülkede 5 Nisan'dan itibaren uygulanacak hafifletme kararına göre, küçük mağazaları ziyaret etmek isteyen vatandaşların randevu alması ve alışveriş için tanınan 3 saatlik süre sınırına uyması gerekecek. İşletme sahiplerinin ise, mağazalarında 25 metrekare başına birden fazla müşteri almasına izin verilmeyecek. Bu süreçte kapalı kalacak olan alışveriş merkezleri ve büyük mağazalar ise karar kapsamına dahil olmayacak.

Aynı zamanda Yunanistan hükümeti, vatandaşların bağlı oldukları belediye dışındaki hareketlerini kısıtlayan kısıtlamaları da hafifletme kararı aldı. Ülkede, cumartesi gününden itibaren vatandaşların egzersiz yapmak veya temiz hava almak için bağlı oldukları belediye sınırlarının ötesine geçebilecekler.

Yunanistan Sivil Koruma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias yaptığı açıklamada, "Psikolojik yorgunluğun farkındayız, fakat pandemi dişlerini göstermeye devam ediyor ve daha fazla rahatlamaya izin vermiyor. Bu sadece küçük bir özgürlük nefesi" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias yaptığı açıklamada, "Covid-19'un mutasyonları eskisinden daha fazla bulaşıcı. Özellikle Atina metropolünde, hastane sistemimiz üzerinde büyük bir baskı altındayız" dedi.

Öte yandan Yunanistan'da Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana toplam pozitif vaka sayısı 263 bin 689, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 93 olarak kayda geçti. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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