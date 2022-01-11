Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Büyükelçisi Lazaris'i kabul etti

ANKARA (İHA) - Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Lazaris, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Lazaris'in eşi ve bazı büyükelçilik mensupları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafı çekindi.

(Hülya Keklik - Derya Yetim - Nurullah Geylani/ İHA)