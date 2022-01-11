Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Büyükelçisi Lazaris'i kabul etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Büyükelçisi Lazaris'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Büyükelçisi Lazaris'i kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

ANKARA (İHA) - Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Lazaris, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Lazaris'in eşi ve bazı büyükelçilik mensupları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafı çekindi.

(Hülya Keklik - Derya Yetim - Nurullah Geylani/ İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Büyükelçisi Lazaris'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Büyükelçisi Lazaris'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Büyükelçisi Lazaris'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Büyükelçisi Lazaris'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Büyükelçisi Lazaris'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Büyükelçisi Lazaris'i kabul etti

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (2)

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title