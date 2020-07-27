Yunanistan Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakıldı Osmanlı Ocakları, Türkiye Gençlik Birliği ve Vatan Partisi üyeleri, Yunanistan'da yakılan Türk bayrağı nedeniyle Yunanistan Büyükelçiği önüne siyah çelenk bıraktı.

Osmanlı Ocakları, Türkiye Gençlik Birliği ve Vatan Partisi üyeleri, Yunanistan'da yakılan Türk bayrağı nedeniyle Yunanistan Büyükelçiği önüne siyah çelenk bıraktı.

Osmanlı Ocakları, Türkiye Gençlik Birliği, Vatan Partisi üyeleri Yunanistan Büyükelçiği önüne siyah çelenk bıraktı. Bırakılan çelenk üzerinde ise "Biz hiçbir devletin bayrağını yakmayız" ifadeleri yer aldı. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat grup adına yaptığı basın açıklamasında, "Biz bayrağı çok severiz, biz bayrak için canımızdan her koşulda vazgeçeriz. O kadar kutsaldır ki bayrak bizim için o yüzden biz başka bir devletin bayrağını yakmayacağız. Çelengimizde okuduğunuz gibi 'biz hiçbir devletin bayrağını yakmayız.' Çünkü biz Osmanlı medeniyeti ile terbiye olmuşuz. Osmanlı ahlakı ile var olmuşuz. Ayasofya üzerinden Türk bayrağını hedef alanlar, Türkiye'nin iç meselelerine karışmaması gerekir. Biz Yunanistan'da bulunan kamu alanına saygı duyuyoruz. Yunanistan ve dünyanın da Türkiye'deki iç meselelere karışmamasını bekliyoruz. Bu yüzden Hz. Fatih'in mirasına sahip çıkan devletimiz ve milletimiz adına bugün Yunanistan'ı Türk bayrağını yaktıkları ve düşmane tavırlar sergiledikleri için kınıyoruz. Gelin hep beraber bir olalım, dünyayı en güzel şekilde var edelim. Biz gayrimüslimlerin tüm hak ve özgürlüklerine saygı duyuyoruz. Onlardan da Türk Devleti ve milletinin anayasal hak ve hürriyetlerine saygı bekliyoruz. Türk bayrağının yakılması Türk milletinin kinini ve nefretini kazanmaktır" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA