Yunanistan Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yunanistan Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakıldı

Osmanlı Ocakları, Türkiye Gençlik Birliği ve Vatan Partisi üyeleri, Yunanistan'da yakılan Türk bayrağı nedeniyle Yunanistan Büyükelçiği önüne siyah çelenk bıraktı.

Yunanistan Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakıldı
27.07.2020 23:27 | Son Güncelleme: 27.07.2020 23:38

Osmanlı Ocakları, Türkiye Gençlik Birliği ve Vatan Partisi üyeleri, Yunanistan'da yakılan Türk bayrağı nedeniyle Yunanistan Büyükelçiği önüne siyah çelenk bıraktı.

Osmanlı Ocakları, Türkiye Gençlik Birliği, Vatan Partisi üyeleri Yunanistan Büyükelçiği önüne siyah çelenk bıraktı. Bırakılan çelenk üzerinde ise "Biz hiçbir devletin bayrağını yakmayız" ifadeleri yer aldı. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat grup adına yaptığı basın açıklamasında, "Biz bayrağı çok severiz, biz bayrak için canımızdan her koşulda vazgeçeriz. O kadar kutsaldır ki bayrak bizim için o yüzden biz başka bir devletin bayrağını yakmayacağız. Çelengimizde okuduğunuz gibi 'biz hiçbir devletin bayrağını yakmayız.' Çünkü biz Osmanlı medeniyeti ile terbiye olmuşuz. Osmanlı ahlakı ile var olmuşuz. Ayasofya üzerinden Türk bayrağını hedef alanlar, Türkiye'nin iç meselelerine karışmaması gerekir. Biz Yunanistan'da bulunan kamu alanına saygı duyuyoruz. Yunanistan ve dünyanın da Türkiye'deki iç meselelere karışmamasını bekliyoruz. Bu yüzden Hz. Fatih'in mirasına sahip çıkan devletimiz ve milletimiz adına bugün Yunanistan'ı Türk bayrağını yaktıkları ve düşmane tavırlar sergiledikleri için kınıyoruz. Gelin hep beraber bir olalım, dünyayı en güzel şekilde var edelim. Biz gayrimüslimlerin tüm hak ve özgürlüklerine saygı duyuyoruz. Onlardan da Türk Devleti ve milletinin anayasal hak ve hürriyetlerine saygı bekliyoruz. Türk bayrağının yakılması Türk milletinin kinini ve nefretini kazanmaktır" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor Dünya
Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Güncel
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı Magazin
Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı
Irak'ta koalisyon güçlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı düzenlendi Dünya
Irak'ta koalisyon güçlerinin bulunduğu askeri üsse roketli saldırı düzenlendi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Magazin
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, 'yasak aşk' iddiaları sonrası makam şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "yasak aşk" iddiaları sonrası makam şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Bakırköy Belediyesi'ne 2004 yılından kalma borcundan dolayı haciz geldi
Bakırköy Belediyesi'ne 2004 yılından kalma borcundan dolayı haciz geldi
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı
Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 'kısmi karantina' uygulanacak
Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında "kısmi karantina" uygulanacak
Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı
Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İstanbul depremi için kritik uyarı: Zaman daralıyor
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İstanbul depremi için kritik uyarı: Zaman daralıyor
Altı iş yerinde peş peşe çıkan yangınların arkasından terör örgütü PKK/KCK çıktı
Altı iş yerinde peş peşe çıkan yangınların arkasından terör örgütü PKK/KCK çıktı
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
'Katil' yazısını cinayet haberinin yer aldığı gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar
"Katil" yazısını cinayet haberinin yer aldığı gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi
Oyuncu Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile dünyaevine girdi
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Mensur Işık Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Reha Özcan Kerem Bursin Demet Akalın Nebahat Çehre
Spor İrfan Buz Caner Erkin Rıza Çalımbay Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beşiktaş Instagram Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Yunanistan Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 00:01:30. #1.15#
title