Yunanistan Bayraklı Yatta Yakalanan Fetö İmamı 16 Bin 954 Kez Bylock'a Girmiş

Marmaris'te Yunanistan bayraklı yatta 5 kişi ile sahte kimlikle gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 5 ilden sorumlu sözde " Samsun Bölge İmamı" Murat Elmas'ın 16 bin 954 kez ByLock'a girdiği ortaya çıktı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan yargılandığı ve yakalamalı firari sanık olduğu öğrenilen Elmas'ın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde sorgusu sürüyor.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"un 3 telefonunda da yüklü olduğu tespit edilen Elmas'ın telefonlarının birinden ByLock'a 16 bin 954 erişim sağladığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri devam eden Elmas'ın FETÖ üyeleriyle ilişkileri ve Samsun'daki bağlantıları da araştırılıyor.

Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 2015 yılında FETÖ tarafından Samsun, Tokat, Amasya, Çorum ve Sinop'tan sorumlu Samsun bölge imamı olarak atanan ve ByLock içeriklerinden tespit edilen "Fatih" kod adlı Murat Elmas'ın Marmaris'te olduğu tespit edilmişti. Marmaris'teki birimlerle yapılan irtibat sonucu yat limanına düzenlenen operasyonda Yunanistan bayraklı bir yatta Murat Elmas ile yanındaki 5 kişi gözaltına alınmıştı.

FETÖ okullarında din kültürü öğretmeni olarak görev yapan, üzerindeki sahte kimlikle Yunanistan'a kaçmayı planlayan şüphelinin 3 telefonunda ByLock yüklü olduğu tespit edilmişti.