Yunanistan Batı Trakya'da İslam Hukukunu Opsiyonel Yapan Yasayı Onayladı

Yunanistan parlamentosu, Batı Trakya'da evlendirme, boşanma ve miras gibi konularda müftülükler üzerinden İslam Hukuku'nun uygulanmasını zorunluluk olmaktan çıkarıp, opsiyonel hale getirmek için hazırlanan yasayı onayladı.

Yapılması planlanan yeni yasal düzenlemeyle birlikte Batı Trakya'da medeni kanunu ilgilendiren konularda, davanın tüm taraflarının kabul etmesi halinde İslam Hukuku'nun uygulanması öngörülüyor. Aksi halde, konunun, Yunanistan'daki Medeni Kanunu uygulayan mahkemeler tarafından görülmesi koşulu getiriliyor.

Böylece Yunanistan mahkemelerine kağıt üstünde ilk kez diğer yargı kurumlarına göre öncelik tanınmış oluyor.

Yunan Başbakan Aleksis Çipras, bu yasanın bugüne kadar devletin yapmış olduğu hataların düzeltilmesini ve Müslümanlar-Hristiyan ayrımı gözetmeksizin tüm Yunan vatandaşlarının kanunlar karşısında eşitliğinin güvence altına alınmasını amaçladığını söyledi.

Eski düzenleme çerçevesinde, Müslüman Türk azınlığın yaşadığı Batı Trakya'da aile hukukunu ilgilendiren miras, evlenme ve boşanma gibi konularda karar müftüler tarafından Yunan kanunlarına göre değil, şeriat esasları temelinde veriliyordu.

Daha sonra bu kararlar Yunan mahkemeleri tarafından onanıyordu. Ancak Yunan mahkemeleri, şeriat temelinde alınmış olan kararları esas yönünden inceleyemiyor ve yaptıkları inceleme yalnızca usul yönünden oluyordu.

Batı Trakya'da şeriat hukukunun uygulanmasıyla alınan kararlar, son dönemde bazı tartışmalara neden olmuştu.

Haziran ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürülen bir davada, iki kadın, babalarının vefatının ardından vasiyeti üzerine tüm malvarlığını eşine bırakması üzerine bunun medeni hukuka göre yazılmış bir vasiyet olduğunu ancak şeriat kurallarının uygulanması gerektiğini öne sürmüştü.

İtirazlar sonucunda Yunan mahkemelerinde farklı kararların çıkmasının ardından konu AİHM'e götürülmüştü. Müftülük yasası da gündemde Yunan hükümeti ayrıca, müftülük seçimleriyle ilgili de yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Kendisi de İstanbul Rumlarından ve eski bir Türkiye vatandaşı olan Yunanistan Eğitim Bakanı Kostas Gavroglu, söz konusu yasal düzenlemeyle ilgili Batı Trakya'da görüş alışverişinde bulunmayı sürdürüyor.

Parlamentoya konuyla ilgili bilgi veren Gavroglu, "Müslüman azınlığın yüzde 70'i müftülüklerde; yüzde 30'u da medeni nikah ile evlenmeyi tercih ettiği gerçeğini göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

Gavroglu, Batı Trakya'daki Müslüman azınlığın gelenek ve göreneklerine saygı gösterildiğini de sözlerine ekledi.

Batı Trakya olarak adlandırılan bölge, Gümülcine, İskeçe ve Dedeağaç şehirlerini kapsıyor. Burada yaklaşık 150 bin civarında Müslüman Türk azınlık yaşıyor.

Başmüftülük seçimleriyle ilgili durum, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde de gündeme gelen tartışmalı konular arasında yer alıyor.

Türkiye, Batı Trakya'da başmüftünün seçimle değil, atanarak gelmesine tepki gösteriyor ve Lozan da dahil bu konuyu içeren uluslararası antlaşmalara göre başmüftünün yetki alanı içindeki Müslümanların oylarıyla seçilmesi gerektiğini savunuyor.

Ancak, Yunanistan 1985 yılına kadar seçim sistemini uygulamış olsa da bu tarihten sonra başmüftüyü atamaya başladı.