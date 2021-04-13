Yunanistan basınında Libya Başbakanı Dibeybe'nin Ankara ziyareti: 'Türkiye'yle anlaşmaya sadık kaldı'
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BBC

Yunanistan basınında Libya Başbakanı Dibeybe'nin Ankara ziyareti: 'Türkiye'yle anlaşmaya sadık kaldı'

BBC - Haberler | Dünya
Yunanistan basınında Libya Başbakanı Dibeybe'nin Ankara ziyareti: 'Türkiye'yle anlaşmaya sadık kaldı'

Libya Başbakanı Dibeybe'nin Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret, Yunan basınında geniş yer aldı.

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Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin 14 bakanı ile birlikte dün Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret, Yunan basınında geniş yer aldı.

Kathimerini gazetesi Libya heyetinin Ankara ziyaretini ön sayfasından duyururken, "Libya üzerinde diplomatik satranç" başlığını kullandı.

Gazete, "Türkiye'nin Libya ile bir bir ilişki kurmayı tercih ederken, Yunanistan'ın Libya ile ilişkilerini Fransa ve İtalya ile birlikte sürdürdüğüne" dikkat çekti.

Yunanistan basınında yer alan haberlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Başbakanı Dibeybe'nin ortak basın toplantısında yaptıkları açıklamalara ağırlık verildi.

Ta Nea, Eleftheros Typos gibi gazeteler; Libya ve Türkiye'nin, Yunanistan'ın şiddetle reddettiği ve yok hükmünde saydığı deniz yetki alanları anlaşmasına sadık kaldıklarını yazdı.

Yunan devlet kanalı ERT ve bir başka özel televizyon SKAI de Dibeybe'nin anlaşmaya sadık kalmasının yanı sıra diğer komşu ülkelerle de dengeli bir diyalog sürecinin başlatılmasını ve stratejik ilişkiler kurulmasını arzu ettiğini de aktardı.

Türkiye ve Libya'nın Kasım 2019'da imzaladığı mutabakat, Yunanistan tarafından "Yunan adalarının egemenlik haklarının göz ardı edildiği" ve hukuki dayanağı olmadığı gerekçesiyle yok hükmünde kabul ediliyor.

Dendias'ın Bingazi ziyareti

Yunan medyasında yer alan haberlerde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da aynı gün Bingazi'deki Yunanistan Konsolosluğu'nun açılışına katılması da yer aldı.

Dendias'ın, Atina'nın Türkiye-Libya mütabakatının Libya Parlamentosu'nda onaylanmaması gerektiği yolundaki ısrarlı görüşlerini de dile getirildiği belirtildi.

"Yunanistan'ın, Girit Adası üzerinden Libya ile deniz yetki alanlarının belirlenmesini amaçlayan müzakereleri derhal başlatılması gerektiği" şeklindeki yorumlar da basında yer aldı.

Yunan basını, Dendias'ın Çarşamba günü Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaretin önemli olduğunun da altını çizdi.

Yunanistan basınında Libya Başbakanı Dibeybe'nin Ankara ziyareti: 'Türkiye'yle anlaşmaya sadık kaldı'
BBC

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