Yunanistan başbakanından Genelkurmay Başkanı'na: Acil ülkeye dön SİSMİK Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sismik araştırma faaliyetleri yapacağının belirtilmesinin ardından yaşanan gelişmeler Rum medyasına manşet oldu.

SİSMİK Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sismik araştırma faaliyetleri yapacağının belirtilmesinin ardından yaşanan gelişmeler Rum medyasına manşet oldu. Rum medyasına göre, Türkiye'nin NAVTEX ilan etmesinin ardından Yunan Başbakanı Miçotakis'in Güney Kıbrıs'ta resmi ziyarette bulunan Genelkurmay Başkanı Floros'u arayarak, 'Acil ülkeye dön' dediği öne sürüldü.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasaidis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias de Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile durum değerlendirmesi yaptı. Telefon görüşmeleriyle ilgili yapılan açıklamalarda, Yunanistan ile Kıbrıs Rum Kesimi'nin dayanışma içerisinde olduğu vurgulandı. Türkiye'nin adımı sonrasında Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin 'alarma' geçtiğini manşete çeken Rum Fileleftheros gazetesi, Yunanistan ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında açık hat uygulamasına geçildiğini yazdı.

BAŞBAKAN'DAN GENELKURMAY BAŞKANINA: ACİL ÜLKEYE DÖN

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile başbakanlık binasında yüz yüze görüştüğü, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile de telefonda peş peşe görüşmeler yaptığı belirtildi. Başbakan Miçotakis'in Kıbrıs'ta temaslar yapan Genelkurmay Başkanı Floros'a, acil ülkeye dön mesajı verdiği ifade edildi.

"YUNAN DONANMASININ YÜZDE 85'İ EGE'DE BULUNUYOR"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'in Başbakan Miçotakis ile toplantı sırasında Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile durum değerlendirmesi yapılan bir görüşme gerçekleştirildiği belirtildi. İki bakanın bu süreçte direkt konuşabilecekleri bir hat oluşturuldu. Gazeteye bilgi veren Atina'daki kaynaklar, 'Yunanistan hükümetinin gelişmeleri soğukkanlılıkla takip ettiğini' söylerken; Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise 'Yunan donanmasının yüzde 85'inin Ege'de bulunduğunu ve İzmir bölgesinden güneye kadar Türk donanmasının hareketlerini izlemekte olduğunu' kaydetti.

"SAVAŞ HAZIRLIĞI TURİZME YANLIŞ MESAJ VERİR"

Alithia gazetesi, 'Yunan tarafından, hiçbir şekilde panik yaratılmaması, sosyal medyada halkta endişe yaratacak yalan haberler yayılmaması gerektiği' vurgusu yapıldı. Haberde, "Turizmin sıfırın altında seyrettiği yeni koronavirüs döneminde, savaş hazırlığında bir ülke görüntüsü yanlış mesaj verir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA