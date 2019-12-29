Yunanistan Başbakanı: Türkiye ile Akdeniz'deki sınır meselesini çözemezsek konu Lahey'e taşınır

29.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:15

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Türkiye ile ülkesi arasında "Akdeniz'deki yetki alanı" hususunda anlaşma sağlanamazsa konuyu Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götürmeleri gerektiğini söyledi.



Ülkesinde haftalık olarak yayımlanan To Vima Gazetesi'ne konuşan Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de "deniz yetki alanı anlaşmazlığını" kendi aralarında siyasi çerçevede diplomatik yollarla çözmeleri gerektiğini ifade etti. Yunanistan Başbakanı "Ancak şunu da söylemeliyim ki, herhangi bir çözüm bulamazsak, Yunanistan'ın "deniz yetki alanı" konusunda tanıdığı değişiklik Lahey gibi uluslararası bir yargı organına gitmeli ve burada çözüme kavuşmalı" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle