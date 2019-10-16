Yunanistan Başbakanı'ndan uyarı: Avrupa yeni bir mülteci dalgasına hazır olsun

Yunanistan Başbakanı'ndan uyarı: Avrupa yeni bir mülteci dalgasına hazır olsun

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Avrupa’nın yeni bir mülteci akınına karşı hazır olması gerektiği uyarısında bulundu.

16.10.2019 18:57
Yunanistan Başbakanı'ndan uyarı: Avrupa yeni bir mülteci dalgasına hazır olsun

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Avrupa'nın yeni bir mülteci akınına karşı hazır olması gerektiği uyarısında bulundu.


Başbakanlık koltuğunda 100 günü geride bırakan Mitsotakis "Avrupa Yunanistan üzerinden yeni bir göç ve mülteci dalgası ihtimaline karşı kazırlanmalı" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et