Yunanistan Başbakanı Mitsotakis: "Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır"
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Yunanistan Başbakanı Mitsotakis: "Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır"

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yayımladığı mesajda, "Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır" dedi.

24.01.2020 23:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:10
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis:

Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, 'da meydana gelen depremin ardından yayımladığı mesajda, "Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır" dedi.


Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik büyüklüğündeki depremin ardından yayımladığı mesajında, "Yaşanan yıkıcı depremin ardından Cumhurbaşkanı ve Türk halkına en içten duygularımı iletirim. Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır" ifadelerini kullandı. - ATİNA

Kaynak: İHA
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