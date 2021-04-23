Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yakında Erdoğan ile görüşeceğim, Dendias'ın Ankara'daki yanıtları hatasızdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yakında Erdoğan ile görüşeceğim, Dendias'ın Ankara'daki yanıtları hatasızdı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yakında Erdoğan ile görüşeceğim, Dendias'ın Ankara'daki yanıtları hatasızdı
BBC - Haberler | Dünya

Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın bir tarihte görüşeceğini açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın bir tarihte görüşeceğini açıkladı.

Yunan ALPHA TV'nin sorularını yanıtlayan Miçotakis, "Anlaşmazlıklarımızı ne olursa olsun konuşmaya her zaman açık olmalıyız. Anlaşamadığımız konuları da açıkça dile getirmeliyiz ki, taraflar karşısındakinin sınırlarını bilsin. Bu kötü bir şey değil" dedi.

Miçotakis, Erdoğan ile ne zaman görüşeceği sorusuna, "Tarih veremem ama uzun zaman alacağını sanmıyorum. Aslında bir Yunan Başbakanı'nın Türk Cumhurbaşkanı ile görüşmesi haber bile olmamalı. Ancak Türk-Yunan ilşikilerinde yaşadığımız uzun kriz döneminden sonra görüşecek olmamız elbette haber olur" yanıtını verdi.

Miçotakis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın "kendisine Erdoğan'dan bir mesaj getirip getirmediği" sorusuna ise "Bu konuda detay veremeyeceğim" yanıtını verdi.

'Dendias'a talimat verdim'

Miçotakis, Dendias ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile arasında geçen ve "nadiren görüldüğünü" kabul ettiği kameralar karşısındaki söz düellosu için ise "Dendias'ın Ankara'ya kavga çıkarmaya gitmediğini ancak konuşacakları hakkında Ankara'ya gitmeden önce ve Ankara'dayken kendisiyle görüştüğünü" söyledi.

Yunanistan Başbakanı, Dendias'a, "karşılaşacağı olası tahrikleri yanıtsız bırakmaması talimatını verdiğini" belirtti.





'Dendias'ın duruşu ve yanıtları hatasızdı'

Bu konuda da "fazla detay veremeyeceğini" belirten Miçotakis, buna rağmen Dendias'ın duruşunun ve verdiği yanıtların "hatasız" olduğunu söyledi.

Miçotakis, Yunanistan'ın kendisine duyduğu özgüvenle egemenlik haklarını korumaya hazır olduğunu, dostluk elini de aynı duygularla uzatmaya hazır olduğunu kaydetti.

Bu arada, Türkiye ile Yunanistan arasında yeniden başlatılan istikşafi/iştişari görüşmelerin devam edeceği, güven artırıcı önlemler alanında askeri görüşmelerin de başlatılacağı açıklandı.

Çavuşoğlu-Dendias arasında geçen "atışmalardan" sonra gerek Atina'da gerekse Ankara'da "her şeye rağmen görüşmelerin devam etmesinin arzu edildiği" mesajları veriliyor.

Bu çerçevede Çavuşoğu ile Dendias'ın 27 Nisan'da bu kez "Kıbrıs Sorunu" için bir araya geleceği Cenevre görüşmesinde "esecek havaya göre", Çavuşoğlu'nun yakın bir gelecekte Atina'ya gelmesi ve bu kez Dendias ile Erdoğan ve Miçotakis'in "ikili görüşmesinin altyapısını hazırlamaları" bekleniyor.

BBC
Yunan Bakan Dendias'ın hadsiz sözleriyle ilgili Başbakan Miçotakis'ten tarihi itiraf
Yunan Bakan Dendias'ın hadsiz sözleriyle ilgili Başbakan Miçotakis'ten tarihi itiraf
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en uzun bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi töreninde konuştu: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en uzun bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi töreninde konuştu: (2)
Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten konuşmamız gerekiyor
Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten konuşmamız gerekiyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yakında Erdoğan ile görüşeceğim, Dendias'ın Ankara'daki yanıtları hatasızdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 16:19:51. #1.16#

title