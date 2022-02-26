Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Haberler

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis görüşmede Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteğini ifade etti.

Yunanistan'ın en başından beri Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya daha sert yaptırımlar uygulamasından yana olduğunu söyleyen Miçotakis, Yunanistan Sağlık Bakanlığının Ukrayna'ya tıbbi malzeme ve ilaç yardımı yapacağını kaydetti.

Zelenskiy ise Yunanistan'a desteğinden dolayı teşekkür ederek, AB çerçevesindeki desteğin devam etmesini istedi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Yunanistan, Ukrayna, Güncel, Haberler

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