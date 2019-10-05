Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye karşı ABD'den yardım istedi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye karşı ABD'den yardım istedi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye'ye karşı yardım istedi

05.10.2019 14:46
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye karşı ABD'den yardım istedi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye'ye karşı yardım istedi.


Miçotakis, doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle yükselen gerilimin düşürülmesi için Washington'dan Ankara üzerindeki nüfuzunu kullanmasını talep etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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