Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye karşı ABD'den yardım istedi
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye'ye karşı yardım istedi
05.10.2019 14:46
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye'ye karşı yardım istedi.
Miçotakis, doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle yükselen gerilimin düşürülmesi için Washington'dan Ankara üzerindeki nüfuzunu kullanmasını talep etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com