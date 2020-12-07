Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye kendisinden başka herkesin haksız olduğunu görmekten vazgeçmeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
BBC

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye kendisinden başka herkesin haksız olduğunu görmekten vazgeçmeli

07.12.2020 21:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:02
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye kendisinden başka herkesin haksız olduğunu görmekten vazgeçmeli

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, AB Zirvesi gündemindeki Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlara ilişkin konuştu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Perşembe günkü AB Zirvesi gündeminde yer alan Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlara ilişkin konuştu. Samimi bir diyalog sürecini arzu ettiğini belirten Miçotakis, "Türkiye kendisinden başka herkesin haksız olduğunu görmekten vazgeçmeli" diye konuştu.

İki ülke arasındaki kıtasahanlıkların belirlenmesinden kaynaklı anlaşmazlıklar için yapılacak görüşmelerin sonuç vermemesi durumunda da taraflara Uluslararası Lahey Adalet Divanı'na başvurmasını önerdiğini söyleyen Miçotakis, mahkeme kararına ne olursa olsun saygı duyacağını ifade etti.

Miçotakis buna örnek olarak Yunanistan'ın gerek İtalya gerekse Mısır ile Münhasır Ekonomi Bölgeleri (MEB) belirlediğini ve Arnavutluk ile arasındaki MEB belirlenmesinde bir anlaşmaya varılmadığı için tarafların Lahey'e başvurmayı kabul ettiğini gösterdi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Türk ve Yunan donanmalarının Doğu Akdenizde karşı karşıya gelmesiyle iki ülke ilişkilerinde gerginlik yaşandığını belirten Miçotakis "hiçbir durumda ülkelerin savaş eşiğine gelmediğini" sözlerine ekledi.

Yunan Alpha TV kanalına özel mülakat veren Miçotakis, Oruç Reis gemisinin limana çekilmesine yönelik bir soruyu "Türkiye ile diyalog masasına oturmamız için ilk önce Türkiye'nin iyi niyetinde süreklilik ve tutarlılık olduğunu görmemiz için zamana ihtiyacımız olacak" şeklinde yanıtladı.

Önümüzdeki Perşembe günü toplanacak olan AB zirvesinde Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alınıp alınmayacağı koınusunda yorum yapmak istemeyen Miçotakis "AB'nin Ekim zirvesinde Türkiye'ye iki seçenek tanındı. Seçeneklerden ilki Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini durdurması idi. İkincisi de faalyetlerini durdurmazsa bunun sonuçlarına katlanacağını öngörüyordu. Türkiye maalesef ikinci seçeneği tercih etti" görüşünü savundu.

Miçotakis ayrıca "AB'nin Ekim zirvesinde Türkiye'ye Aralık ayına kadar zaman tanıdığını ve tutumunda değişiklik olmazsa -ki olmadı- Türkiye'ye bir dizi yaptırımlar uygulanması için bir zaman çizelgesi belirledi" şeklinde konuştu.

Miçotakis son olarak "Türkiye her zaman her konuda kendisini haklı; geri kalan herkesin haksız olduğunu görmekten vazgeçmeli ve AB ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmeli" dedi.

BBC

İlgili Haberler

Son dakika haber | Fransa Başbakanı Castex: Aşı Fransa'daki herkes için ücretsiz olacak
Son dakika haber | Fransa Başbakanı Castex: Aşı Fransa'daki herkes için ücretsiz olacak
Kendisini reddeden kadını, üvey babasıyla birlikte olduğunu duyunca benzin döküp yaktı
Kendisini reddeden kadını, üvey babasıyla birlikte olduğunu duyunca benzin döküp yaktı
Der Spiegel: Almanya, Yunanistan'daki sığınmacıların Türkiye'ye itilmesine yardım ediyor
Der Spiegel: Almanya, Yunanistan'daki sığınmacıların Türkiye'ye itilmesine yardım ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Beyonce Cemal Hünal İbrahim Tatlıses Diego Armando Maradona
Spor Sörloth Caner Erkin Serdar Aziz Yılmaz Vural Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kız Çocuk Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye kendisinden başka herkesin haksız olduğunu görmekten vazgeçmeli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 22:06:40. #1.14#
title