Yunanistan Başbakanı Miçotakis, turizm anlaşması imzalamak üzere İsrail'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, turizm anlaşması imzalamak üzere İsrail'de

08.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:32
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, turizm anlaşması imzalamak üzere İsrail'de

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, beraberinde Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Turizm Bakanı Haris Theoharis ile turizm alanında görüşmelerde bulunmak amacıyla İsrail'e geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, beraberinde Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Turizm Bakanı Haris Theoharis ile turizm alanında görüşmelerde bulunmak amacıyla İsrail'e geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi tarafından karşılanan Miçotakis ve beraberindeki heyet akşam saatlerinde Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

Ziyaret kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanlar için İsrail ile Yunanistan arasında turizm koridoru oluşturulmasını öngören anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Miçotakis, İsrailli turistleri ülkesine çekmek için bir dizi görüşme yapmak üzere Haziran 2020'de de İsrail'e ziyaret gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Muharrem İnce Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hadise Feyza Aktan Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Serdar Aziz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Cuma İzmir İstifa Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, turizm anlaşması imzalamak üzere İsrail'de - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 18:34:47. #1.16#
title