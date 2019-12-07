Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 'Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz'
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 'Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye sert eleştiriler yöneltti. Ankara'nın 'bölgesel liderlik için saldırgan' politika yürüttüğünü iddia eden Miçotakis, "Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz" dedi.

07.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:14
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 'Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz'

Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 'ye sert eleştiriler yöneltti. 'nın 'bölgesel liderlik için saldırgan' politika yürüttüğünü iddia eden Miçotakis, "Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz" dedi.


Yunanistan Başbakanı, "Pontus soykırımı, modern Yunan tarihinde trajik bir fasıl ve içinde dünyanın her yerinde bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli dersleri barındırıyor" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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