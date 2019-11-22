Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Kapıları yasa dışı göçmenlere kapatıyoruz
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Kapıları yasa dışı göçmenlere kapatıyoruz

Göçmen politikasını daha da sertleştiren Yunanistan, Türkiye ile aralarındaki sınır kapılarına ilave sınır muhafızı yerleştirileceğini ve sığınma hakkı verilmeyenlerin geri döndürüleceğini duyurdu

22.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:04
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Kapıları yasa dışı göçmenlere kapatıyoruz

Göçmen politikasını sertleştiren , ile aralarındaki sınır kapılarına ilave sınır muhafızı yerleştirileceğini ve sığınma hakkı verilmeyenlerin geri döndürüleceğini duyurdu.


Parlamentoda konuşan Başbakan Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ana karadaki sınırlarına 400, adalara konuşlandırılmak üzere ise 800 ilave sınır muhafızı alımını öngören planı onayladığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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