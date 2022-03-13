Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'dan ayrıldı
AA - Hikmet Faruk Başer - Güncel
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul'dan ayrıldı.
İSTANBUL (AA) - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul'dan ayrıldı.
Miçotakis, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen Ortodoksluk Bayramı ayinine katıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
Kabulün ardından Miçotakis, Yunanistan Başkonsolosluğunda Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.
Miçotakis görüşmeden sonra Atatürk havalimanına gelerek, Yunanistan'a hareket etti.
AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel