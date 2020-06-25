Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye'yi görüştü
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye'yi görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye, Doğu Akdeniz ve ekonomideki son gelişmeler ele alındı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye'yi görüştü
25.06.2020 21:03 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:07

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye, Doğu Akdeniz ve ekonomideki son gelişmeler ele alındı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile 30 dakikalık telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider görüşmede Türkiye, Doğu Akdeniz ve ekonomideki son gelişmeleri ele aldı. Miçotakis ve Macron'un görüşmede Temmuz ayındaki AB liderler zirvesinde Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konusunda ortak tutum takınma konusunu ele aldıkları iddia edildi. - ATİNA

Kaynak: İHA

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