Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar insanlarımızın bir arada durması gereken zamanlar"

Ege Denizi'nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen deprem sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar insanlarımızın bir arada durması gereken zamanlar" dedi.