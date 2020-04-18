Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Artık Avrupa'nın kara koyunu değiliz Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan toplumunun koronavirüs salgını ile mücadelede disiplinli ve dayanıklı olduğunu belirterek ülkesinin artık "Avrupa'nın kara koyunu" yani yüz karası olmadığını söyledi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan toplumunun koronavirüs salgını ile mücadelede disiplinli ve dayanıklı olduğunu belirterek ülkesinin artık 'Avrupa'nın kara koyunu' yani yüz karası olmadığını söyledi. Yunanistan'ın koronavirüs krizinin üstesinden geleceğinden emin olduğunu dile getiren Miçotakis, salgının finansal etkilerinin de geçici olacağını savundu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com