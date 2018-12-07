Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Rusya Temasları Başladı

Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında temaslarına başlayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Rusya temasları başladı. Çipras ilk olarak mevkidaşı Medvedev ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Çipras'ı başbakanlık konutunda ağırladı. Basına kapılı gerçekleşen görüşmede Medvedev ile Çipras iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliği konularını ele alarak enerji sektörü, endüstri yatırımları, ulaşım, altyapı, teknoloji ve tarım alanındaki konular üzerinde görüştü. Gerçekleşen görüşme sonrası basına açıklama yapılmazken Çipras, Medvedev ile yapılan görüşmeden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Kremlin Sarayı'na hareket etti. - MOSKOVA