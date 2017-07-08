Yunanistan Başbakanı Çipras Ameliyat Oldu

– Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cuma günü öğle saatlerinde Atina'nın Eugenideio Hastanesine kaldırıldı. Büyük bir gizlilik altında hastaneye giden Başbakan, gereken tahlillerden sonra ameliyata alındı. Yarım saatten az süren ameliyattan sonra Başbakanlık bürosundan "Bugün saat 15.00'te Eugenideio Hastanesine kaldırılan Başbakan Aleksis Çipras'ın fıtık ameliyatı başarıyla sonuçlandı. Başbakan hastanenin doktorlarına ve tüm çalışanlarına içten teşekkür ediyor" açıklaması yapıldı. Çipras bu sabah taburcu oldu. Gülümseyerek ve gazetecileri selamlayarak hastaneden çıkan Yunan Başbakan hiçbir açıklama yapmadan evine gitmek üzere arabasına bindi. - Atina