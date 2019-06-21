Yunanistan Başbakanı Çipras: AB Türkiye'ye açık bir mesaj verdi

Yunanistan Başbakanı Çipras: AB Türkiye'ye açık bir mesaj verdi

Avrupa Birliği liderlerinin buluştuğu Brüksel zirvesinin ardından basın açıklaması yapan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, AB’nin Doğu Akdeniz krizi konusunda Türkiye’ye açık bir mesaj verdiğini söyledi

Yunanistan Başbakanı Çipras: AB Türkiye'ye açık bir mesaj verdi

Avrupa Birliği liderlerinin buluştuğu Brüksel zirvesinin ardından basın açıklaması yapan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, AB'nin Doğu Akdeniz krizi konusunda Türkiye'ye açık bir mesaj verdiğini söyledi.

Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında Ankara tarafından yürütülen petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin devam etmesi durumunda Türkiye'nin sonuçlarına katlanacağını ifade eden Çipras, diyalog kanallarını da açık tutmayı istediklerini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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