Yunanistan Başbakanı Çipras: AB Türkiye'ye açık bir mesaj verdi
Avrupa Birliği liderlerinin buluştuğu Brüksel zirvesinin ardından basın açıklaması yapan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, AB’nin Doğu Akdeniz krizi konusunda Türkiye’ye açık bir mesaj verdiğini söyledi
Avrupa Birliği liderlerinin buluştuğu Brüksel zirvesinin ardından basın açıklaması yapan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, AB'nin Doğu Akdeniz krizi konusunda Türkiye'ye açık bir mesaj verdiğini söyledi.
Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında Ankara tarafından yürütülen petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin devam etmesi durumunda Türkiye'nin sonuçlarına katlanacağını ifade eden Çipras, diyalog kanallarını da açık tutmayı istediklerini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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