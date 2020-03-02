Yunanistan Başbakanı 1 ay boyunca sığınma başvurusu alınmayacağını açıkladı
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Yunanistan Başbakanı 1 ay boyunca sığınma başvurusu alınmayacağını açıkladı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Suriyeli göçmenlerin Avrupa'ya geçişine izin vermesi üzerine ülkesinin bir ay boyunca sığınma başvurularını durduracağını bildirdi.

02.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:03

Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 'nin Suriyeli göçmenlerin 'ya geçişine izin vermesi üzerine ülkesinin bir ay boyunca sığınma başvurularını durduracağını bildirdi. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


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: Yunanistan Başbakanı 1 ay boyunca sığınma başvurusu alınmayacağını açıkladı
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