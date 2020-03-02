Yunanistan Başbakanı 1 ay boyunca sığınma başvurusu alınmayacağını açıkladı
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Yunanistan Başbakanı 1 ay boyunca sığınma başvurusu alınmayacağını açıkladı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Suriyeli göçmenlerin Avrupa'ya geçişine izin vermesi üzerine ülkesinin bir ay boyunca sığınma başvurularını durduracağını bildirdi.

02.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:24
Yunanistan Başbakanı 1 ay boyunca sığınma başvurusu alınmayacağını açıkladı

Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 'nin Suriyeli göçmenlerin 'ya geçişine izin vermesi üzerine ülkesinin bir ay boyunca sığınma başvurularını durduracağını bildirdi.


Miçotakis pazar akşamı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin sınırlardaki caydırıcılık düzeyini en yüksek seviyeye çıkarma kararı aldığını ve ülkede bir ay boyunca yeni sığınma başvurusu alınmayacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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