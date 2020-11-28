Yunanistan ateşle oynuyor: Girit'te S-300 test edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Yunanistan ateşle oynuyor: Girit'te S-300 test edildi

28.11.2020 22:52 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:56
Yunanistan ateşle oynuyor: Girit'te S-300 test edildi

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Adası'nda konuşlu bulunan Ruslara ait S-300 hava ve füze savunma sistemini test etti.

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Adası'nda konuşlu bulunan Ruslara ait S-300 hava ve füze savunma sistemini test etti.

Yunanistan, Girit Atış Poligonu'nda 23-27 Kasım arasında süren tatbikatta, Rusya'ya ait S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test etti. Tatbikata, Yunanistan ve Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve ABD'den de askeri personel katıldı. Tatbikatta başta Rus S-300 füzeleri olmak üzere TOR-M1 ve OSA-AK Yönlü Füze (K/B) sertifika atışlarının yanı sıra HAWK, ASRAD ve MANPAD (STINGER) füzeleriyle atışlar yapıldığı belirtildi. Öte yandan, tatbikatta uçaksavar füzeleri, Yunan uçaksavar savunma sistemine entegre edilmiş Rus, Amerikan ve Alman yapımı orta ve kısa menzilli füze savunma sistemleri bir hafta boyunca denenerek ateşlendi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var
Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Yasakta dışarı çıkan genç, polisi görünce telefona sarıldı! Aradığı arkadaşını da yaktı
Yasakta dışarı çıkan genç, polisi görünce telefona sarıldı! Aradığı arkadaşını da yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yunanistan: NAVTEX ilanları sürdükçe diyalog olmaz
Yunanistan: NAVTEX ilanları sürdükçe diyalog olmaz
Son dakika haberi | Yunanistan'da aşırı ırkçı gruplardan müftüye tehdit mesajı
Son dakika haberi | Yunanistan'da aşırı ırkçı gruplardan müftüye tehdit mesajı
Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi
Guatemala'da hükümet karşıtı düzenlenen protestolarda Kongre binası ateşe verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener Alaattin Çakıcı
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Eser Yenenler Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ölü Kaza İsrail Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunanistan ateşle oynuyor: Girit'te S-300 test edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 22:56:24. #1.14#
title