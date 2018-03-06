Yunanistan: Askerlerimizin Tutuklanması Türkiye - AB İlişkilerini de Etkiler
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Yunanistan: Askerlerimizin Tutuklanması Türkiye - AB İlişkilerini de Etkiler

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, iki Yunan askerinin Edirne sınırını geçerek girdikleri Türkiye'de tutuklanmalarının Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini etkileyeceğini ayrıca durumun, NATO'nun işbirliği ilkelerine de aykırı olduğunu söyledi.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, iki Yunan askerinin Edirne sınırını geçerek girdikleri Türkiye'de tutuklanmalarının Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini etkileyeceğini ayrıca durumun, NATO'nun işbirliği ilkelerine de aykırı olduğunu söyledi.

Kaynak: Euronews.com

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