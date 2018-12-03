Yunanistan Almanya'dan savaş tazminatı almakta ısrarlı
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Almanya'dan İkinci Dünya Savaşı'ndaki zararlar için istenen tazminat ile ilgili, "Bu mesele, her şeyden önce hem Yunan halkına hem de diğer Avrupa halklarına karşı ahlaki bir sorumluluktur.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Almanya'dan İkinci Dünya Savaşı'ndaki zararlar için istenen tazminat ile ilgili, "Bu mesele, her şeyden önce hem Yunan halkına hem de diğer Avrupa halklarına karşı ahlaki bir sorumluluktur." dedi.
Kaynak: Dunya.com