Yunanistan alevlere teslim: Atinalılara "evden çıkmayın" çağrısı
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Yunanistan alevlere teslim: Atinalılara "evden çıkmayın" çağrısı

Yunanistan alevlere teslim: Atinalılara 'evden çıkmayın' çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeybatısında Aharnes'e bağlı Varympompi bölgesinde dün çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeybatısında Aharnes'e bağlı Varympompi bölgesinde dün çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. Yangının giderek yayılmasıyla Atina'nın üzerini duman kaplarken, Atina Ulusal Gözlemevi (NOA) halka "evden çıkmama" uyarısı yaptı.

Yunanistan, farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeybatısında yer alan ve Aharnes Belediyesine bağlı Varympompi bölgesinde yoğun bitki örtüsüyle kaplı Parnita Dağı'nın eteklerinde çıkan dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, tüm müdahalelere rağmen gece boyunca geniş bir alana yayıldı. 500'den fazla itfaiye eri, 9 helikopter, 5 uçakla söndürme çalışmalarına devam edildiği aktarıldı. Bir itfaiye görevlisi yangının boyutuna yönelik, "Yangın halen sürüyor, çapı çok geniş ve ısı yükü çok yüksek" dedi. Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, bu sabah bölgedeki itfaiye mobil koordinasyon merkezini ziyaret ederek, "Son derece zor bir gece oldu. Daha yapılacak çok iş var" ifadesini kullandı. Bölgedeki yangının çok geniş bir alana yayılmasıyla başkent Atina'da gökyüzünü duman kaplarken, Atina Ulusal Gözlemevi (NOA) halka "evden çıkmayın" çağrısı yaptı.

Dün çıkan yangında yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla kasabalara ve evlere sıçrarken, çok sayıda kişi tahliye edildi.

Farklı noktalarda yangınlar sürüyor

Yunanistan'dan biri Evia Adasında ve diğeri Mora'nın güneybatısında olmak üzere 2 büyük orman yangını da devam ediyor. Evia'da 95 itfaiye eri, 2 uçak, 4 yer ekibi ve 35 aracın söndürme çalışmalarında yer aldığı, Mora'nın Messinia bölgesinde ise 74 itfaiyeci, 3 yer ekibi, 22 araç ve 1 helikopter ile yangına müdahale edildiği aktarıldı. Ülke genelinde sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. - ATİNA

Yunanistan alevlere teslim: Atinalılara 'evden çıkmayın' çağrısı
Yunanistan alevlere teslim: Atinalılara 'evden çıkmayın' çağrısı
Yunanistan alevlere teslim: Atinalılara 'evden çıkmayın' çağrısı
Yunanistan alevlere teslim: Atinalılara 'evden çıkmayın' çağrısı
Yunanistan alevlere teslim: Atinalılara 'evden çıkmayın' çağrısı
Yunanistan alevlere teslim: Atinalılara 'evden çıkmayın' çağrısı
Yunanistan alevlere teslim: Atinalılara 'evden çıkmayın' çağrısı
Yunanistan alevlere teslim: Atinalılara 'evden çıkmayın' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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