Yunanistan, Afgan sığınmacılara karşı önlem almaya hazırlanıyor

Yunanistan'ın, Afganistan'dan gelecek olası göçmen akınına karşı sınırlarındaki denetimleri yoğunlaştırma kararı aldığı bildirildi.

Yunanistan'ın, Afganistan'dan gelecek olası göçmen akınına karşı sınırlarındaki denetimleri yoğunlaştırma kararı aldığı bildirildi.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis başkanlığında gerçekleştirilen Olağanüstü Dışişleri ve Savunma Konseyi (KYSEA) Toplantısı'nda, Afganistan'daki son gelişmelerin değerlendirildiği ve ülke sınırlarının korunması için planlamaların ele alındığını duyurdu.

Ajans haberinde, toplantının ardından yapılan açıklamada, Afganistan'daki Yunan birlikleriyle iş birliği yapmış Afganların ve ailelerinin kurtarılmasının ve güvenli şekilde getirilmesinin, hükümetin önceliği olduğunun vurgulandığını aktardı.

Haberde, "Ayrıca yeni bir insani krizden kaçınılması için Avrupa düzeyinde olduğu kadar ikili ve ulusal düzeyde sınırların korunması ihtiyacının planlanmasının konuşulduğu aktarıldı." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Afgan göçmenleri kabul etmeyeceğini belirterek, "Ülkemiz yasa dışı Afgan göçmenler için Avrupa'ya giriş kapısı olmayacak." dedi.

Yunanistan'ın Afganistan'a sınırı olmamasını gerekçe gösteren Mitarakis, Türkiye'nin ise "Afgan göçmenler için güvenli ülke olduğunu" söyledi.

Öte yandan hükümetin Afganistan konusundaki tutumu ve KYSEA Toplantısı'nda alınan kararlar, Yunan basınında çeşitli eleştirilere neden oldu.

Atina'da yayımlanan Efimerida ton Sintakton gazetesinin internet sitesindeki haberde, Miçotakis başkanlığındaki Dışişleri ve Savunma Konseyi Toplantısı'nda alınan kararlar eleştirilerek, "Hükümet, uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde zulme uğrayan insanları korumak yerine onları önleme konusunda katı bir çizgide ısrar ediyor." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu