Yunanistan açıklarında batan İngiliz yatındaki 17 kişi kurtarıldı
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Yunanistan açıklarında batan İngiliz yatındaki 17 kişi kurtarıldı

Yunanistan açıklarında batan İngiliz yatındaki 17 kişi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yunanistan'ın Milos Adası açıklarında İngiltere bandıralı 17 kişinin bulunduğu bir yatın battığı ve arama kurtarma operasyonu kapsamında tüm yolcuların kurtarıldığı belirtildi.

Yunanistan'ın Milos Adası açıklarında İngiltere bandıralı 17 kişinin bulunduğu bir yatın battığı ve arama kurtarma operasyonu kapsamında tüm yolcuların kurtarıldığı belirtildi.

Yunanistan sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada, İngiltere bandıralı bir yatın Milos Adası açıklarında battığı bildirildi. Sahil güvenlik sözcüsü Nikolaos Kokkalas, yaklaşık 30 metre uzunluğundaki yatta 17 yolcunun bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade etti. Kokkalas, arama kurtarma çalışmalarına 2 helikopter, 3 sahil güvenlik devriye botu, 1 özel tekne ve çevredeki 2 geminin katıldığını kaydetti. Yunan sahil güvenliği tarafından yapılan son açıklamada yattaki tüm yolcuların kurtarıldığı ifade edildi.

Yatın neden battığı ise henüz bilinmiyor. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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