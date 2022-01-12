Yunanistan, ABD'den aldığı zırhlı araçları Ege ve Meriç'te kullanacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan, ABD'den aldığı zırhlı araçları Ege ve Meriç'te kullanacak

Yunanistan, ABD'den aldığı zırhlı araçları Ege ve Meriç'te kullanacak
AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın ABD'den temin ettiği ikinci el 44 zırhlı aracın, Ege ve Meriç bölgesinde kullanılacağı bildirildi.

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Yunanistan'ın ABD'den temin ettiği ikinci el 44 zırhlı aracın, Ege ve Meriç bölgesinde kullanılacağı bildirildi.

"Newpost" haber portalında yer alan haberde, Yunanistan'ın ABD'den temin ettiği toplam 1200 adet M-1117 "Guardian" tipi zırhlı aracın ilk sevkiyatındaki 44 aracın Ege ve Meriç'teki sınırların korunması için kullanılacağı belirtildi.

Haberde, araçların Meriç nehri çevresinde ve adalardaki dar kara yollarında kolaylık sağlayacağı savunuldu.

ABD'nin hibe ettiği belirtilen araçların kullanımı için Yunan Kara Kuvvetlerinde eğitime başlandığı, bir sonraki sevkiyatın ise nisanda yapılacağı kaydedildi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title